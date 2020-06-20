موسى مصطفى: عودة عمالنا من ليبيا يؤكد حرص الدولة على حماية أبنائها

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن عودة العمال المصريين، رد عملي على دور الدولة المصرية ورعايتها لأبنائها، وحمايتهم أي كان مكانهم، وحرصها على إعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، ووقوف الرئيس في هذه المواقف، مع جميع أبنائه، ودائما ما يؤكد الرئيس، أن أولاد مصر في عيون مصر، وأنه يحافظ على أولادنا، وهذا رد للعالم كله، وعلى أردوغان وميلشياته.

وأضاف" مصطفى" لـ"الوطن"، أن الإخوان أصبحوا كارت محروق بالنسبة للمصريين، ولكن هناك أمور تحدث خلف الستار، وتمويل مرصود يأتي لهم من دول معينة كقطر وتركيا، حيث يحاولون خلق زوابع وسط أولادنا بين الحين والآخر، لكن الشعب المصري واع، وكلمات الرئيس كانت معبرة، والمواطنين متفاعلين معه، فنحن كسياسيين واقفين معه وقفة في منتهى القوة، وسنستمر في معارضتنا الوطنية.