"الخولي": عودة عمالنا من ليبيا يثبت مدى استطاعة مصر في حماية أبنائها

قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن عودة العمال المصريين من ليبيا، أكد أن مصر دولة قيادة، تستطيع حماية أبنائها، وهذه ليست المرة الأولى، فلنتذكر ماذا حدث لأولادنا في ليبيا عندما قتلوا، ماذا فعلت الدولة، وكيف كان رد الفعل المصري لأخذ بثأرهم.

وأضاف "الخولي"لـ"الوطن"، كيف دفع من فعلوا ذلك ثمن فعلتهم، ولم يكن هذا هو الموقف الوحيد لاهتمام الدولة لأبنائها، فما قامت به مصر مع أبنائها العالقين في الخارج، أكبر دليل على اهتمامها بأبنائها، فمصر كانت حريصة على عودة كل مصري عالق، فكرامة المصري من أهم الأهداف التي تحرص عليها الدولة، وحاليا أصبح جواز السفر المصرية قيمة كبيرة، ويجعل رؤوسنا مرفوعة كمصريين، وأصبحنا نفتخر بمصريتنا.

وأكد أن الدولة، أثبتت أنها قادرة على حماية أبنائها، حتى ولو كانوا وسط ميلشيات مسلحة ومتطرفة، تحمل الكثير من العداء لمصر، لافتا إلى أن الإخوان، في النهاية ظاهرة عجيبة، في العالم، لأنهم يريدون إلحاق الأذى بوطنهم، فالإخوان لا يؤمنوا ببلد أو حدود، وهم من لم يسعوا لحماية الشعب وأبناءنا في الخارج، حين تولوا الحكم.

وأوضح، فقد سبق وقال الرئيس الأسبق محمد مرسي، في واقعة اختطاف المصريين، "فلنحافظ على سلامة الخاطفين والمخطوفين"، موضحا أن مصر لم تعد تعبأ بالرد على الإخوان، فهم يظهرون في قنوات مخصصة لإلحاق الضرر ببلدهم، وما يحدث من انتصارات متتتالية للدولة المصرية والرئيس، إنما يمثل صفعات متكررة لهم، وخسارة متلاحقة.