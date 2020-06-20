محافظ أسيوط: تخصيص وحدة غسيل كلوي لمصابي كورونا وأخرى للولادة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن توفير وحدة للغسيل الكلوي لمرضى كورونا بمستشفى حميات أسيوط، ووحدة للولادة بمستشفى الإيمان العام، فضلا عن توفير 400 سرير لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد بأقسام مستشفيات "أسيوط العام والإيمان العام والصدر والحميات".

وأكد المحافظ على وجود 14 مستشفى مركزي وعام بمراكز المحافظة مجهزة لاستقبال جميع الحالات والتعامل معها، بالإضافة إلى تجهيز أسرة العناية المتوسطة والمركزة بجميع المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة وتوفير الأطقم الطبية وصرف الأدوية لبعض حالات العزل المنزلي بالتنسيق مع الإدارات الصحية بالمراكز والأحياء.

وأضاف أنه تم نقل بعض الحالات التي تعاني من مضاعفات صحية بواسطة سيارات مرفق الإسعاف المجهزة إلى المستشفيات وفقًا للتنسيق مع إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، وذلك ضمن خطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى التنسيق مع اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا والتي تم تشكيلها بالمحافظة للتعامل مع جميع الشكاوى الواردة على الخطوط الساخنة التى تم الإعلان عنها للتعامل الفوري مع الشكاوى والتدخل السريع بنقل حالات مرضية إلى المستشفيات وتوفير أسرة عناية لها وعمل التحاليل الطبية والفحوصات لبعضها وتوجيه بعض حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى المستشفيات المركزية والعامة، فضلا عن متابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتعامل مع الحالات الإجابية وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة.