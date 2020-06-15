محافظ أسيوط يتفقد مستشفى النساء والولادة والأطفال لمتابعة سير العمل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مستشفى النساء والولادة والأطفال بحي غرب أسيوط؛ للوقوف على سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير المستشفى عن أقسام المستشفى التي تتكون من 89 سريرا ويوجد بها 24 حضانة أطفال بالإضافة إلى بتك دم.

وأكد المحافظ أهمية تطوير المستشفى والنهوض بأقسامها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على ضرورة المتابعة والتفتيش على المستشفيات ومخازن الأدوية للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة فضلًا عن التأكد من توافر جميع الأدوية الطبية والمستلزمات والمهمات الطبية.