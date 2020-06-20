محافظ الدقهلية يمنع مديري المدارس الخاصة من جمع التبرعات

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن جميع التأشيرات الصادرة منه لمديري المدارس باتخاذ اللازم لقبول بعض الطلاب في إطار نسبة 10% تشمل الأكبر سنا من بين المتقدمين ودون تمييز بين أصحاب الطلبات لمنع المحاباة والوساطة.

جاء ذلك في اجتماع محافظ الدقهلية اليوم، مع مديري المدارس الخاصة بحضور علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وشدد "مختار"، على جميع مديري المدارس بالمنع القاطع للحصول على أي تبرعات مالية قائلا "ليس من المسموح جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور تحت أي مبرر ولأي سبب"، مطالبا بقيام كل مدرسة بتعليق لوحة واضحة يكتب عليها "نحن لا نقبل أي تبرعات نقدية"

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بعرض تقرير تفصيلي عن أسباب تأخير صرف السلفة النقدية لبعض المدارس من الإدارات التعليمية، الأمر الذي يعيق تنفيذ بعض الخدمات في تلك المدارس، وذلك استجابة لشكوي عدد من مديري المدارس.

وأكد على ضرورة متابعة المخاطبات بين الجهات المختلفة لسرعة تنفيذ مطالب المواطنين، ووجه الشكر للقائمين على العملية التعليمية، مشيرا إلى تميز أهالي الدقهلية في المشاركة المجتمعية في القطاعات والمجالات كافة.