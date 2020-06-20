 حسونة: إحالة أزمة سد النهضة لمجلس الأمن يعكس حرص مصر على حقوقها

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن إحالة مصر، لقضية سد النهضة الأثيوبي، لمجلس الأمن، وتقديم طلب للتأكيد على أهمية مواصلة المفاوضات، يعكس حرص الدولة المصرية، وقيادتها، على الاستمرار في طريق المفاوضات السلمية، والسعي للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق التراضي بين كل الأطراف.

ولفتت "حسونة" في بيان لها، إلى أن مصر، لن تتنازل عن حق شعبها في مياه الشرب، لا سيما في ظل التعنت الأثيوبي وإصرارها على اتخاذ خطوات أحادية مخالفة للمبادىء التي جرى الاتفاق عليها منذ بدء أزمة بناء بالسد، وتأثيرها السلبي على حصة مصر في المياه.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر، على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصرفات أو إجراءات أثيوبية من شأنها الإضرار بحصة مصر في المياه، والتي تمثل مصدرا أساسيا لشعب بأكمله.