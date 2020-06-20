بالأسماء.. مراقبو الثانوية ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالبحر الأحمر

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددا من مراقبي الثانوية العامة والأزهرية بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر، عن وفاة كلا من أحمد عادل أحمد تابع لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ورمضان أحمد وحجاج عطا حسن وكيل معهد الشلاتين تابعين لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بينما أصيب 12 آخرون جرى نقلهم إلى مستشفى الشلاتين المركزي.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين، يقل عددا من مراقبي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر في طريقهم إلى لجان الثانوية العامة.

وكانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين، يقل 15 شخصا من مراقبي الثانوية العامة بالبحر الأحمر في طريقهم إلى لجان الثانوية العامة.

على الفور، دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكشف مصدر طبي بالبحر الأحمر، عن وفاة ثلاثة أشخاص إثر الحادث، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين أحدهم حالته خطيرة، والباقيين إصابتهم عبارة عن كسور وكدمات وجروح خفيفة وحالتهم مستقرة وتم حجزهم لتلقي العلاج اللازم.