وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة

تفقد محمد منار وزير الطيران المدني، مساء اليوم، مطار الغردقة الدولي لمتابعة استعدادات المطار والاطمئنان على جاهزيته تزامناً مع عودة الرحلات الجوية أول يوليو.

واطمأن الوزير على إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة، وتفقد مواقع الخدمة المدنية والمطافي.

وأشاد بالإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وبالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار كلٍ في موقعه.

ووجه الوزير بضرورة توفير سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين، والالتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصرالقادمين إلى مدينة الغردقة التي تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر.