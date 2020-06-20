مكاريوس لطلاب الثانوية: حافظوا على أنفسكم واحترسوا من الوباء

عملت الكنائس على مساندة طلاب الثانوية العامة، بكلمات روحية للتشجيع على التفوق، مع انطلاق امتحانات نهاية العام غدا الأحد.

ووجه الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، كلمة خاصة للطلاب، قائلا: "نشكر الله أنه أبقانا حتى الآن، ونشكر المسؤولين في الدولة الذين أصروا على عقد الامتحانات هذا العام، رغم التكلفة الكبيرة للإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكنهم رفضوا أن يضيع عام من عمر الطلاب، ونحن متابعون كيف أثر الوباء على المذاكرة والدروس الخصوصية وألقى بظلاله على العملية التعليمية كلها في جو متوتر بسبب الأخبار المتضاربة، ولكن ثقوا بأن الله معكم، ونحن نرفع القداسات من أجلكم".

وطالب مكاريوس، الطلاب، بالمحافظة على أنفسهم واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا داخل لجان الامتحان.

وتنطلق غدا الأحد، امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 653 ألفا و389 طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، وذلك في 56 ألفا و591 لجنة فرعية.