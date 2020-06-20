"التعليم" تكشف عقوبة عدم تسليم كراسة الإجابة للمواد خارج المجموع

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ضرورة التزام الطلاب بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع، والذي أعلنت الوزارة عنه، وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وأشار إلى أن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينطلق غدا الأحد، حيث يؤدي 653 ألفا و389 طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، موزعين على 56 ألفا و591 لجنة فرعية.