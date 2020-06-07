طارق شوقي يوضح الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، ما أعلنه اليوم خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم عن الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، حيث ستكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" وسيكون لها ضوابطها.

وأضاف شوقي، أن الضوابط هي أن يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، مشيرا إلى أن موعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.

وتابع: "يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم 21 يوليو".