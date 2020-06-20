انطلقت اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة علاج أصحاب الأمراض المزمنة

انطلقت اليوم، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، تحت شعار (100 مليون صحة) لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على استكمال علاجهم، ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكافة محافظات الجمهورية.

وتزامنا مع انطلاقها تستعرض "الوطن"، كل المعلومات عن الحملة.

- تفعيل العمل بالمبادرة الرئاسية في 8 محافظات، تبدأ بـ(القاهرة والجيزة والقليوبية) اليوم، وتستكمل تباعًا في محافظات (الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية، والبحيرة) على مدار الأسبوع المقبل، لتقديم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض.

- تجهيز 20 مركزا بالقاهرة والجيزة لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة.

- تقديم الخدمة عن طريق متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية.

- ناشدت وزارة الصحة، أصحاب الأمراض المزمنة، بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبي أو مستشفى لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر مقبلة، مشيرًة إلى أنه يمكن للمواطنين أيَضًا التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، تيسيرًا على المواطنين، حيث سيجري التعاقد مع تلك المراكز والمعامل مثلما جرى في مبادرة الرئيس، للقضاء على فيروس سين والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة).

- لضمان الوصول إلى كافة المرضى، ستشمل المبادرة إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، حيث سيتلقى أصحاب الأمراض المزمنة، الخدمات الطبية اللازمة، وإتاحة صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، كما سيجري توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي وتجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

- جرى تخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا، والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

- يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات والمراكز الطبية التى تقدم الخدمات الطبية من خلال تطبيق (صحة مصر) أو من خلال الصفحات الرسمية والموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان.

- إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتوقيع الكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

-جددت وزارة الصحة دعوتها للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض المتقاعدين للانضمام للعمل في المبادرة والمشاركة في متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.