حكومة الوفاق تضم أكثر من 500 إرهابي لمعسكرات التدريب بصبراتة

ذكر الموقع البلغاري "بلغارين مليتاري" نقلًا عن مصادر ليبية، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية بدعم من القوات المسلحة التركية تستمر في تدريب مقاتلين من الميليشيات السورية في معسكرات خاصة بمدينة صبراتة الليبية بعد استقدامهم من معسكراتهم في المناطق التي يسطير عليها النظام التركي في سوريا.

وقالت مصادر ليبية للموقع البلغاري، إنه في معسكر صبراتة التابع لحكومة الوفاق الوطني، يضم أكثر من خمس مئة مجرم إرهابي، وحسبما أفادت التقارير فإن هؤلاء المتطرفون باتوا يشكلون تهديدًا متزايدًا على أمن المواطنين في القرية، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأشار الموقع إلى أن ميليشيات تابعة لأنقرة سيطرت قبل نحو شهر على الأراضي الغربية من طرابلس، ومازال سكان هذه المدن يعانون من سلوك المتطرفين هناك، مشيرين إلى أنه يتعين عليهم التعامل مع عمليات القتل والتعذيب والسطو على ممتلكات المدنيين بشكل شبه يومي.

ومن جانبه، نفى وزير الداخلية الوفاق، فتحي باشآغا، وجود أية تهديدات من جانب الميليشيات، ومع ذلك فإنه تلك العناصر قامت بعد وقت قصير من الاستيلاء على طرابلس بتنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق المواطنين الرافضين لوجود قوات مرتزقة أجنبية على أراضيهم.