الجيزة جاهزة لاستقبال 70 ألف طالب بامتحانات الثانوية العامة

أنهت محافظة الجيزة، كافة استعداداتها لاستقبال 69849 طالبا وطالبة، غدا الأحد، لأداء امتحانات الثانوية العامة، في 193 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية.

وحرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن يبعث برسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بأن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات التي جرى تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة جرى ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كالصحة والتعليم والإسعاف، لسرعة التعامل مع أي حدث طارئ.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جميع اللجان التي ستُجرى بها الامتحانات سيجري تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة، إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.

ولفت إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بكافة اللجان، حيث إنها مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا، مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان، من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.

وناشد محافظ الجيزة، أولياء الأمور، بعدم التكدس بمحيط اللجان، والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان، مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدًا عن محيط اللجان.

تصريحات المحافظ جاءت عقب تفقده مدرستي الجيزة الثانوية، والشهيد أسامة أحمد الثانوية، بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية، في لإطار المتابعة الميدانية التي يجريها المحافظ يوميا للوقوف على جاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.

وخلال الجولة، تأكد المحافظ من وجود غرف العزل للطلاب والعيادات الصحية ودورات المياه حيث وجه "راشد" بصرف مكافاة إجادة لخالد فاروق مدير مدرسة الشهيد أسامه أحمد الثانوية.

ووجه بتوفير كافة الامكانيات بالاستراحات الخاصة بالمراقبين، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين بالجيزة.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد منصور، مدير مديرية الشؤون الصحية.