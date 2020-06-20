برلمان الصين يدين قرار نظيره الأوروبي بشأن تشريع الأمن لهونج كونج

قال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "البرلمان"، يو ون تسه، إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن تشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، "شوه بشكل خطير الحقائق"، ويتدخل علنا في شؤون المنطقة والشؤون الداخلية للصين تحت ستار "حقوق الإنسان"، مؤكدًا إدانة الصين بشدة لهذا القرار ومعارضتها القوية له.

وأضاف تسه، في تصريح له، اليوم السبت، تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي بدعوة الاتحاد الأوروبي لإحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي إذا أقرت بكين قانونًا جديدًا يخص الأمن القومي في هونج كونج، أنه منذ يونيو العام الماضي، تصاعدت الأنشطة الإرهابية العنيفة في هونج كونج، وتضررت سيادة القانون والنظام الاجتماعي بشدة، كما تضرر الاستقرار، وتم تحدي الخط الأساسي لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشكل خطير.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية، أنه في ضوء الوضع القاتم لهونج كونج في صيانة الأمن القومي، ووفقا للقرارات ذات الصلة، صاغت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مشروعات قوانين؛ لإنشاء وتحسين النظام القانوني وآلية الإنفاذ للحفاظ على الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ومواصلة تطوير المنطقة.

وأشار تسه، إلى أن الدستور والآلية المؤسسية المتعلقة بتنفيذ القانون الأساسي هي ضمان استقرار "دولة واحدة ونظامان" والحفاظ على ازدهار واستقرار هونج كونج على المدى الطويل.