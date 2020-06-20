تحرير 1552 محضرا تموينيا خلال أسبوعين بالشرقية

أكدت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، شن حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وأوضحت وكيل الوزارة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1552 محضرًا خلال النصف الأول من شهر يونيو، منها تحرير 1208 محاضر ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة، بسبب نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، ولعدم وجود ترخيص من الجهات المختصةز

كما تم تحرير 344 محضرًا فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز، لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي.