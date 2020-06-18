محافظ الشرقية يطلق مبادرة لتقديم مواد غذائية لدعم العمالة غير المنتظمة

أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد بتوزيع شنط مواد غذائية تحتوي على خضروات وفواكة طازجة تقدم لعدد 250 أسرة بمركز ومدينة الزقازيق، كمرحلة أولى يتم تعميمها بباقي مراكز ومدن المحافظة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد المحافظ أن الدعم المقدم للأسر المتضررة يأتي في إطار الاهتمام بالمواطنين الأكثر احتياجا ودعماً للعمالة اليومية المتضررة من مواجهة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل مباشر على دخلهم اليومي ولتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى بتوفير مواد غذائية جافة وطازجة للأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة لحصر العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لتوجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لها للخروج بسلام من تلك الجائحة التي تمر بها البلاد.