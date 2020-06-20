ضبط صاحب ورشة لإدارته منشأة لتعبئة أسطوانات إطفاء الحريق بخامات مجهولة المصدر 

فى إطار تكثيف جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة كافة صور الجريمة خاصة فى مجال الرقابة على السلع مجهولة المصدر ومكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى.. فقد تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط (صاحب ورشة بمنطقة أبو رديس) لقيامه بإدارة منشأة لتعبئة أسطوانات إطفاء الحريق "بدون ترخيص" مستخدماً خامات مجهولة المصدر وعثر بداخل المنشأة على الآتى:

عدد (٦) عبوات بودرة إطفاء حريق بإجمالى أوزان ٦٥٠ كيلو جرام.

عدد (٢١) أسطوانات "نتروجين وأكسجين".

عدد (٢٧) طفاية حريق معدة للبيع .

بعض الأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.