بومبيو: قمع الصين للأويجور انتهاك لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، معاملة الصين لمسلمي الأويجور، بأنها "انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك بعد أيام من ادعاء مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، في كتابه، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى مباركته لزعيم الصين "شي جين بينج"، لمواصلة الاعتقالات الجماعية للأقلية المسلمة في شينجيانج، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال بومبيو في تصريحات، خلال مشاركته في قمة كوبنهاجن للديمقراطية، أمس الجمعة، إن الرئيس الصيني، "اعطى الضوء الأخضر، لحملة قمع وحشية ضد المسلمين الصينيين، وهو انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية".قد يهمك أيضاًبولتون في كتابه: ترامب طلب مساعدة رئيس الصين في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

وبحسب ما ذكره جون بولتون في كتابه "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، فإن الرئيس الصيني شرح لنظيره الأمريكي، خلال مشاركتهما في اجتماعات قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية في يونيو 2019، الأسباب التي دفعته لبناء معسكرات الاعتقال في حق مسلمي الأويجور، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي أيد نظيره الصين، معتبرًا أنه "الشيئ الصحيح الذي يجب فعله".

وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة الصينية احتجزت أكثر من مليون من الأويجور والكازاخستانيين من أصل قيرجيزى وأعضاء من الأقليات المسلمة الأخرى في معسكرات الاعتقال، حيث ورد أنهم يتعرضون "للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية مثل الاعتداء الجسدي والجنسي والسخرة والموت".

وفي نفس اليوم الذي بدأت فيه مقتطفات من كتاب بولتون في الظهور، وقع ترامب على قانون سياسة حقوق الأويجور لحقوق الإنسان، والذي من الممكن أن يسفر عن عقوبات أمريكية على الصين.