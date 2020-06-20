القليوبية تستعد لامتحانات الثانوية العامة بخطة لمكافحة الغش

أعلنت محافظة القليوبية، انتهاء جميع التجهيزات الخاصة بلجان الثانوية العامة، والتي ستنطلق صباح غد الأحد.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تجهيز اللجان البالغ عددها 112 لجنة على مستوي المحافظة، علاوة على 12 لجنة احتياطية.

وأوضح "عجلان" أنه تم تركيب جميع بوابات التعقيم داخل اللجان، بواقع بوابتين لكل لجنة، وتم تجربتها وتزويدها بتنكات التعقيم، علاوة على توزيع مجموعة من الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة الطلبة، أثناء دخولهم اللجنة.

وأضاف أن الطلاب سيدخلون اللجنة منذ الساعة الثامنة صباحًا للقضاء علي مشكلة التزاحم، وسيتم توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب والكشف عليهم بالكواشف الحرارية بعد دخولهم، على أن يبدأ توزيع كراسات الإجابة على الطلاب بداية من الساعة العاشرة.

وتابع أنه تم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الغش الإلكتروني دخول اللجنة، مع عدم الانشغال بإجراءات التعقيم عن تفتيش الطلاب تفتيشًا دقيقًا، للكشف عن أي ممنوعات لديهم أو التغاضي عن حمل أي طالب لأي وسائل اتصال تكنولوجي تساعدة في الغش.

وأضاف عبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، بعدم تشغيل المراوح داخل اللجان، تجنبًا لانتقال الفيروسات، عن طريق تحريك الهواء.