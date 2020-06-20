ضبط 4 من منتحلى صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالدقهلية

فى إطار تكثيف جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة من (تاجر سيارات - مقيم بدائرة القسم).. أنه حال تواجده بشقة طليقته (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم).. وبحوزته مبلغ (مليون و500 ألف جنيه) لشراء شقتها فوجئ بحضور 3أشخاص وإدعائهم أنهم أفراد شرطة وقاموا بإصطحابه وبحوزتهم المبلغ والنزول من الشقة وتفتيش سيارته الملاكى وأثناء ذلك تمكن من الهرب وإستولوا على السيارة والمبلغ المالى وهاتفه المحمول وإصطحبوا طليقته معهم وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من (طليقة المُبلغ، 4 متهمين).. وأضافت التحريات أن المجنى عليه يقوم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا أحد المتهمين.. وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقررت المتهمة (طليقة المُبلغ) أنه نظراً لعلمها بنشاط المجنى عليه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عقدت العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ مخططها إتفقت مع أحد المتهمين على إستدراج المجنى عليه بزعم تغيير مبلغ (80 ألف دولار أمريكى) وقام المتهم بالإتفاق مع باقى المتهمين على الحضور إلى الشقة محل الواقعة وإنتحال صفة رجال الشرطة والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية على النحو المُشار إليه.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافات المتهمة الأولى أيدوها وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مليون و435 ألف جنيه- السيارة- الهاتف المحمول "المستولى عليهم").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.