الجزائر لا تستبعد إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات

بعد أقل من أسبوعين من انطلاق المرحلة الأولى من خطة تخفيف القيود في الجزائر، تخطط لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا لإمكانية إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات.

وعاد منذ أيام الزحام إلى الشوارع الجزائرية، بعد تخفيف الحكومة إجراءات العزل العام التي كانت فرضتها للحد من تفشي "كوفيد 19"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ورغم استمرار فرض الإجراءات الوقائية، فإن الحكومة الجزائرية كانت قد سمحت بإعادة بعض الأنشطة التجارية، مثل فتح محلات التجزئة وصالونات تصفيف الشعر والمطاعم.

ووفق ما ذكر موقع "كل شيء عن الجزائر"، فإن الناطق الرسمي باسم اللجنة المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار لم يستبعد إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إنه "ليس من المستبعد إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات في حال ارتفاع عدد الإصابات وعدم احترام الإجراءات الصحية الوقائية".

وأضاف "عدد من البلدان سمحت بإجراءات العودة الى الحياة الطبيعية، لكن إذا ما استدعت الضرورة كزيادة حالات الإصابات والوفيات ربما ستعود بعض الولايات إلى الحجر الصحي كضرورة، ولو لوقت قصير".

ولم يكشف فورار خلال حديثه أسماء ولايات بعينها، مكتفيا بالقول: "لقد سجلنا زيادة طفيفة خلال الأيام الأخيرة في عدد المصابين بالوباء".

يشار إلى أن الجزائر سجلت أكثر من 11 ألف و500 إصابة بكورونا، من بينها 825 حالة وفاة، أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فبلغ 8196.