السيسي لرجال المنطقة الغربية: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو خارجها إذا تطلب الأمر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه دائما ما يقول أن الجيش المصري قوي، ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يّحمي ولا يُهدد، جيش يُأمن وليس معتدي، "دي استراتيجيتنا ودي عقيدتنا ودي ثوابتنا اللي مش هتتغير".

ووجه السيسي، حديثه لعناصر المنطقة الغربية العسكرية: "متأكد إذا احتاجنا منكم عمل وتضحيات زي ما بيتم في كتير من الانشطة محدش كتير يعرف عنها، وخاصة على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا على مسافة 1200 كيلو، يتم تأمينها أكثر من 7 سنوات".

وتابع: "يتم التأمين بالقوات الخاصة والقوات الجوية وقوات حرس الحدود، اسمحوا لي اني اشكركم، وأقول لكم، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة، هنا داخل حدودنا أو خارج حدودنا اذا تطلب الامر، بشكركم وربنا يحفظكم".