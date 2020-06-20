26 استراحة تستقبل مراقبي الثانوية العامة والدبلومات بكفر الشيخ

بدأت 26 استراحة بمحافظة كفر الشيخ، استقبال مراقبي امتحانات الثانوية العامة، والمقرر أن تبدأ غدًا الأحد.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية انتهت من إعداد الاستراحات اللازمة لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بها، حيث جرى تجهيز 26 استراحة لرؤساء اللجان وملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، وتوفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها المقيمون بها.

وأشارت إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، مشيرة إلى مراعاة قربها من اللجان، وتعقيمها وتطهيرها يوميًا، كما سيتم توفير المطهرات والكمامات والقفازات.

يذكر أن 19 ألف و299 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة بالمحافظة سيؤدون الامتحان في 84 لجنة، بينما يؤدي 30 ألف و465 طالبًا وطالبة امتحان الدبلومات الفنية في 137 لجنة.