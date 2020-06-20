مطالبات بإطلاق اسم محمد عقل على إحدى مدرجات جامعة كفر الشيخ

طالب عدد من طلاب جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، بإطلاق اسم الدكتور محمد يحيى عقل، رئيس قسم اللغة العربية السابق بكلية الآداب بالجامعة، على أحد مدرجات الكلية، تكريما لمسيرته العلمية التي امتدت لسنوات طويلة داخل الجامعة.

وكان الدكتور محمد يحيى عقل، رئيس قسم اللغة العربية السابق بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، فارق الحياة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد معروف، ابن شقيق الأستاذ الراحل، إن مسيرة الأخير العلمية داخل الجامعة امتدت للحظاته الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان رحيما بطلابه مُعلماً وناصحاً لهم.

وتوفي محمد يحيى عقل، رئيس قسم اللغة العربية السابق بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، والبرلماني السابق عن دائرة مركز سيدي سالم، داخل مستشفى عزل بلطيم، الأربعاء الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.