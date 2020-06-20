ضبط شخصان لقيامهم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها

فى ضوء تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية) وعدد (2) آخرين.. بقيام (تاجر مواد غذائية - مقيم بدائرة المركز) بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم.

 ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (300000) ثلاثمائة ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تبلغ للإدارة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).. بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قبل شخصان بزعم مشاركته فى القيام بالدعاية لحملة إعلانية لجمع التبرعات لصالح إحدى مستشفيات الأطفال بمدينة المحلة الكبرى وتمكنا من الإستيلاء منه على (مبلغ 500 ألف جنيه) تحت ذلك الزعم.

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط (شخصان - مقيمان بمحافظة القاهرة "لأحدهما معلومات جنائية").. إذ قام المذكوران بممارسة نشاطاً إجرامياً إحتيالياً فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين أصحاب الشركات بقصد الإستيلاء على أموالهم، حيث قاما بإنشاء شركة وهمية للدعاية والإعلان كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وقاما بإيهام الشاكى بتعاقد شركتهما مع إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة المحلة الكبرى على القيام بالدعاية لحملة إعلانية كبيرة لمدة ستة أشهر تحت مسمى "تبرع بخمسة جنيه" لصالح حضانات الأطفال بإحدى المستشفيات بالمحلة الكبرى - بمحافظة الغربية "على خلاف الحقيقة "وطلبا من الشاكى مشاركتهما فى تلك الحملة الإعلانية وذلك لإرتفاع تكاليفها وطول مدتها وقدما له مستندات "مزورة" عبارة عن (صورة ضوئية من خطاب جمع التبرعات- عقد الحملة الإعلانية بين الجمعية والمتهمان بصفتهما أصحاب الشركة الخاصة بالدعاية والإعلان).

وتمكنا من خلال ذلك الزعم من الإستيلاء على مبلغ ( 500 ) ألف جنيه من الشاكى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف محال إقامة المتهمان بمأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضبطهما وعثر بحوزتهما على ما يلى:-

عقد بين شركة دعاية وإعلان" والذى يمثل مديرها أحد المتهمين وبين الجمعية الخيرية بالمحلة الكبرى "مزور".

مذكرة فقد لعدد ( 3 ) شيكات بنكية المستولى عليها من المجنى عليه لصالح المتهمان بإجمالى مبلغ 800 ألف جنيه مصرى قيمة الحملة الإعلانية المزمع قيامة بها.

كارنية يحمل إسم وصورة أحد المتهمين منسوب صدورة إلى إحدى الجهات الدولية "مزور".

هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل النصية بين المتهمان على برنامج الواتس آب تؤكد نشاطهما الإجرامى.

بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.