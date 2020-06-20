القبض على مغني الراب الأمريكي هوريكان كريس بتهمة القتل

وجه اتهام لمغني الراب هوريكان كريس واسمه الحقيقي كريستوفر دولي، بالقتل فيما يتعلق بإطلاق نار وقع في مدينة شريفبورت، بولاية لويزيانا، في وقت مبكر من يوم الجمعة بحسب ما أكدت الشرطة المحلية لموقع Variety.

ألقي القبض عل2ى مغني الراب، كما تم اتهامه بحيازة أشياء مسروقة بشكل غير قانوني بعد إطلاق النار، والذي وقع بعد الساعة الواحدة صباحا بوقت قصير يوم الجمعة بمتجر في المدينة.

وبحسب تقرير الشرطة، وصل الضباط ليجدوا رجلاً أُطلق عليه الرصاص عدة مرات.. توفي بعد نقله إلى مستشفى محلي. وقال المحققون إن "دولي" زعم أن إطلاق النار كان دفاعًا عن النفس، بعد صراع مزعوم على سيارة زعم أنها ملكه، لكن الضباط علموا لاحقًا أنها لا تخصه وسُرقت من مالكها في تكساس. ولم يتم الكشف عن هوية الضحية بعد

وولد الرابر الأمريكي كريستوفر دولي 7 مارس 1989 ومن أغانيه A Bay Bay وPlayas Rock.