السكة الحديد ومترو الأنفاق تواصلان تعقيم القطارات لمواجهة كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، ظهر اليوم السبت، تنفيذ حملات واسعة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية للعاملين، عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته، وضرورة استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، والتأكيد على ارتداء الكمامات.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ هناك رقابة صارمة بالمحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية، لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية لاستقلال القطارات، موضحاً أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأضاف "رسلان" لـ"الوطن"، أنّ القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية يجري تعقيمها قبل انطلاق الرحلات على جميع الخطوط، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الحماية والسلامة للركاب والعاملين، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العمل بجميع المحطات لمواجهة أي مشكلات تواجه الركاب، منوها إلى أن هناك غرامات فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بارتداء الكمامة الطبية في المواصلات العامة.

ومن جهته، أكد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنّ هناك متابعة لحظية لتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار "الفضالي" لـ"الوطن"، إلى أنّ القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو، تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يوميا قبل انطلاق الرحلات، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، والشركة تعمل على تنفيذ حملات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات بصورة شبه يومية، للوقاية من فيروس كورونا.