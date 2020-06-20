برلماني يبدي تفاؤله بعودة السياحة الإيطالية لمصر

أكد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية تصريحات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، التى أكد فيها أن هناك اتصالات متبادلة بين القاهرة وروما، لاستئناف الرحلات السياحية بين البلدين، في ظل تراجع انتشار وباء كورونا، واتجاه غالبية الدول لاستئناف حركة السفر، وما أشار إليه من تلقيه اتصالين هاتفيين وخطابين من اتحاد الغرف السياحية الإيطالي، للبدء في تنظيم رحلات سياحية لبعض المقاصد السياحية المصرية.

وأعرب "المسعود" في بيان له اليوم، عن تفاؤله بعودة السياحة الإيطالية لمصر، خاصة بعد طلب الاتحاد الإيطالي، بدء تنظيم رحلات لشرم الشيخ والبحر الأحمر ومطروح، خلال شهر يوليو المقبل، وأن الجانب الإيطالي ينسق الآن، مع اتحاد غرف السياحة المصري، في هذا الشأن.