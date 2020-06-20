جوائز الدولة في زمن كورونا.. كمامات وتباعد وغرف تعقيم

بدأت ظهر اليوم السبت، فعاليات التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة وسط إجراءات غير مسبوقة لحماية المصوتين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونُقل التصويت من المجلس الأعلى للثقافة إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا، وجلس أعضاء المجلس والمصوتين على مسافة تتجاوز المترين، ومُنع دخول أي فرد لدار الأوبرا، ووضعت بوابات التعقيم الذاتي والمطهرات والماسكات الطبية بجانب نظام جلوس الحضور، والذي يراعي المسافات الآمنة، حفاظًا على السلامة العامة.

والتزم الحضور ومنهم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والكاتب محمد سلماوي والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق بارتداء الكمامات.

من جانبها قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان جوائز الدولة هى الاقدم والاعرق فى مصر وتعد تظاهرة براقة للاحتفاء بالمبدعين الذين يشكلون عقل الامة وقواها الناعمة وأحد صيغ عرفان الوطن بجهودهم ، مؤكدة انها تعكس ملامح المشهد الثقافى الخصب للمجتمع .