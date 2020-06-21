تعليم الغربية: بروتوكولات مع "الصحة" و"البيطري" لتعقيم لجان الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بالأمس عن الانتهاء من توقيع بروتوكولات مع مديرية الصحة وهيئة الطب البيطري ومديرية الأمن لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سير امتحانات بلجان الثانوية العامة وتعقيمها للوقاية من أخطار كورونا.

وصرح بذلك ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأن تم رفع حالة الطوارئ وتشكيل غرف العمليات لمتابعة ماراثون امتحانات الثانوية العامة من خلال الدفع 122 بوابة تعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب على مستوي اللجان بالإدارت التعليمية العشرة .

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم فى تعليمانه إلي مديري الإدارت التعليمية بأهمية مراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان.

وكشف وكيل التعليم عن تجهيز 26 استراحة "رجال وسيدات" للملاحظين والمراقبين فى مراكز ومدن المحافظة، مبينا أنه تم تخطيط جميع الملاعب بالمدارس بما يضمن ترك مسافات آمنة بين الطلاب أثناء عملية الدخول للإمتحان .

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية ، تم وضع خطة بشأن تسفير أوراق الأسئلة والإجابة لقطاعات المنصورة والإسكندرية والقاهرة وتأمين اللجان ومحيطها بالتنسيق مع مديرية الأمن بالغربية ، والتنسيق مع شركة كهرباء جنوب الدلتا لتأمين عدم انقطاع التيار الكهربي أثناء أداء الامتحان .

وأشار وكيل التعليم إلي ضرورة توافر المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع مديرية التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف للتواجد حين الطلب، كما تم التنسيق مع الطب البيطري لتعقيم لجان الامتحانات يوميا.

وكشف "حسن " أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على مدار اليوم علي رقم واتس 01277343463، وعلي الخط الساخن 3333551 من الساعة السابعة صباحًا وحتي الساعة السابعة مساء .