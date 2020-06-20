قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2020

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على فيس بوك، عن تصديق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2020، من شباب مصر، لتأدية الخدمة العسكرية، والتي سيجري استقبالها اعتباراً من السبت 27 يونيو 2020، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أولاً المؤهلات العليا

- مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000، من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الدور الأول 2020.

- خريجو كليات الطب ( البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / الطب البيطري / التمريض ) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الدور الأول 2020، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يجري استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 12 أغسطس 2020، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 22 أغسطس حتى 12 سبتمبر 2020.

ثانياً المؤهلات فوق المتوسطة

- مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000، والحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الدور الأول 2020، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يجري استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 22 يوليو 2020، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 4 أغسطس وحتى 6 أغسطس 2020.

ثالثاً المؤهلات المتوسطة

-مواليد أشهر ( أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) عام 2000، الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2018 / 2019، ومواليد الأشهر الثلاث السابقة عام 1999، وما قبلها، خريجي العام الدراسي 2018 / 2019، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يجري استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 27 يونيو 2020، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 6 يوليو وحتى 29 يوليو 2020.

رابعاً غير ذوي المؤهلات

- مواليد أشهر ( أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من عام 2000، والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة، وسيجري استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 27 يوليو 2020، على أن يجري تسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من 8 أغسطس وحتى 19 أغسطس 2020.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوي المؤهلات) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات الطب ( البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / الطب البيطري / التمريض ) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ).

يذكر أنه جرى إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: (https://tagned.mod.gov.eg )

وبريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي: ( tagned@mod.gov.eg )