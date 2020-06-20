التنظيم والإدارة: استقبال مليون استعلام عن الترقيات حتى الواحدة ظهرا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن عدد مرات تسجيل الدخول والاستعلام عن الترقية على الموقع الإلكتروني http://promotion.caoa.gov.eg الذي أنشأه الجهاز للاستعلام عن مدى استحقاق الموظف للترقية، بلغ مليونا و156 ألف استعلام حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، وذلك منذ إطلاقه على صفحة الجهاز على فيس بوك.

وأكد "الشيخ" اهتمام الجهاز بالتيسير على موظفي الجهاز الإداري للدولة في الحصول على خدمات الجهاز المقدمة لهم، إيمانا منه بدورهم المحوري في خدمه الوطن، مشيرا إلى أن عدد مرات الاستعلام لا يعبر عن عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة أنه يمكن لأي شخص تجربة الاستعلام، كما أنه يمكن لنفس الشخص الاستعلام أكثر من مرة.

وأوضح أن الجهاز تلقى ردود فعل عدد كبير من الموظفين الذين استعلموا عن مدى استحقاقهم بكل تقدير، مؤكدا مواصلة جهود الإصلاح الإداري والتي تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة وتحقيق رضاء المواطن.

جدير بالذكر، أن رئيس الجهاز، أصدر مؤخرا القرار رقم (101) لسنة 2020، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة.كما أصدر رئيس الجهاز أيضا، القواعد التنفيذية للقرار في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020، لتسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء، على حركة الترقيات في جلسته المنعقدة في الأول من أبريل الماضي.