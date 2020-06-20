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صبا مبارك بصحبة لاجئين: هؤلاء أبطال لا تنسوهم

يجب تقديم المساعدة لهم ولو بأبسط الأشياء

كتب:

هبة أمين
02:36 م | السبت 20 يونيو 2020
الفنانة صبا مبارك بصحبة عدد من الأطفال اللاجئين

الفنانة صبا مبارك بصحبة عدد من الأطفال اللاجئين

طالبت الفنانة صبا مبارك، بضرورة مد يد المساعدة للاجئين، حتى لو بأبسط الأشياء، وعدم التخلي عنهم.

ونشرت "صبا"، صورة تجمعها بعدد من الأطفال اللاجئين، عبر حسابها على موقع انستجرام، بالتزامن مع يوم اللاجئ العالمي.

وكتبت "صبا"، تعليقًا على الصورة، "هو يوم الأبطال الذين يسعون حاليًا للحفاظ على أنفسهم وأسرهم لكي يبقوا سالمين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم".

وأضافت "صبا"، بقولها "عسى أن يأتي يومًا نرى كل من هـجر من منزله عائداً لوطنه وأهله، لا تنسوهم و لا تتردد في تقديم يد المساعدة لهم حتى لو بأبسط الاشياء".