صبا مبارك بصحبة لاجئين: هؤلاء أبطال لا تنسوهم

طالبت الفنانة صبا مبارك، بضرورة مد يد المساعدة للاجئين، حتى لو بأبسط الأشياء، وعدم التخلي عنهم.

ونشرت "صبا"، صورة تجمعها بعدد من الأطفال اللاجئين، عبر حسابها على موقع انستجرام، بالتزامن مع يوم اللاجئ العالمي.

وكتبت "صبا"، تعليقًا على الصورة، "هو يوم الأبطال الذين يسعون حاليًا للحفاظ على أنفسهم وأسرهم لكي يبقوا سالمين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم".

وأضافت "صبا"، بقولها "عسى أن يأتي يومًا نرى كل من هـجر من منزله عائداً لوطنه وأهله، لا تنسوهم و لا تتردد في تقديم يد المساعدة لهم حتى لو بأبسط الاشياء".