توريد 303 آلف طن قمح لصوامع المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية.

وأضاف القاضي، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم بلغت 303618 طنا و610 كيلو جرامات، مشيراُ إلى ضرورة الالتزام التام بتطبيق إجراءات الوقاية والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وأشاد المحافظ، بانتظام عملية توريد الاقماح بنطاق المحافظة، وذلك طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، وهي 670 جنيهاً للأردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهاً للأردب بدرجة 23 قيراط، و700 جنيه للاردب بدرجة 23.5 قيراط.