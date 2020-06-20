القبض على فني تحاليل وأمين مخزن اختلسا أدوات اختبار كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أمين مخزن وفني تحاليل بأحد المعامل، بعدما أكدت التحريات ارتكابهما جريمة اختلاس كمية من المستلزمات الطبية التي تستخدم في اختبار الأجسام المضادة لفيروس "كورونا" من داخل المعمل.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد أحدهما ضبط 531 شريط رابيد تست يستخدم فى اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا، و499 شكاكة، و4 علب محلول لقراءة الرابيد تست، و546 منديل مُطهر، و350 ماصة لأخذ عينات الدم، و24 وحدة قياس، و28 مسحة ثواب، و21 كارت تحليل مخدرات، وعلبة ميديا لتنمية فيروس كورونا، و7 أنابيب أخذ عينات دم، و2 جفت "ماسك أنابيب"، وترمومتر قياس حرارة، و3 كارنيه خاصين بعاملين بالمركز.