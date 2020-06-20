"لجنة البندقية": حكومة أردوغان تواصل اضطهاد مواطنيها الأكراد

تواصل المنظمات الحقوقية في العالم تسليط الضوء على انتهاكات النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان بحق الأكراد في تركيا وخارجها، وفي إطار ذلك، انتقدت لجنة البندقية (اللجنة الأوربية لتحقيق الديمقراطية عن طريق القانون) التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، تعيين أنقرة لأوصياء من الحزب الحاكم على البلديات الواقعة في جنوب شرق البلاد، ذات الأغلبية الكردية، والإطاحة بالرؤساء الأكراد المنتخبين.

وبحسب ما ذكرته موقع قناة "تالا 1" التركية، فإن لجنة البندقية استنكرت تعيين تركيا لأوصياء من حزب العدالة والتنمية الحاكم على البلديات ذات الأغلبية التركية، مشيرة إلى أن تلك الممارسات مخالفة لأسس الديمقراطية، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وأوضح الموقع أن تحركات "البندقية" تأتي بناء على طلب مجلس السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي، للتحقيق في قضايا اضطهاد الأكراد في تركيا.

من جهتها، طالبت اللجنة الحكومة التركية بإلغاء القرارات المُتخذة بخصوص الوصاة، مؤكدة أن آثارها مستمرة على الرغم من إلغاء حالة الطوارئ. كما أعلنت لجنة البندقية أن القرارات المتخذة تنتهك المبادئ الأساسية للديمقراطية.