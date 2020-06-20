تطهير لجان الثانوية العامة بأسيوط ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين

واصلت محافظة أسيوط، حملات تطهير لجان الثانوية العامة والبالغ عددها 94 لجنة، بجانب تطهير جميع الشوارع والميادين بمختلف القرى والمراكز، فضلا عن حملات النظافة ورفع الاشغالات بمشاركة معدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة.

حيث ترأس محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حملات للمرور على لجان الثانوية العامة، للتأكد من انتهاء جميع الاستعدادات وأعمال التطهير والنظافة قبل بدء الامتحانات والمقرر لها غدا الأحد.

كما شملت الحملات نظافة وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وقام محمد بشير رئيس حي غرب، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع وميادين الحي ورفع الإعلانات غير المرخصة من على الأعمدة وتركيب كشافات إنارة جديدة للحفاظ على المظهر الجمالي ضمن مبادرة المحافظ "لا تشوهها".

كما ترأس محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم، وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، عدة حملات لتطهير لجان الثانوية العامة والشوارع الميادين المحيطة بها.

كما ترأس حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا اليوم، حملة لتطهير لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات المقرر عقدها غدا الأحد، فيما شارك أيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط في حملة مكبرة للنظافة والتطهير بمشاركة خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، ومعدات الوحدة وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة من الشوارع والميادين.

وكان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بمواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع بصفة يومية واستمرار أعمال تطهير لجان الثانوية العامة من الداخل والخارج، فضلاً عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلى وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتي تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والأحياء، مشيرا إلى ضرورة استغلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام بأعمال النظافة فضلاً عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الأماكن التى يتردد عليها المواطنون من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات