طوارئ ووقف الصيانة وديزل..استعدادات الكهرباء لامتحانات الثانوية العامة

فى إطار الاستعدادات لامتحانات طلاب الثانويه العامه وانتظام النغذيه الكهربائيه اثناء الامتحانات في اللجان المخصصه لها التي تبدأ غدا الاحد الموافق 21/06/2020 بجميع محافظات مصروشدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده علي مايلي:

ضمان تامين التغذيه الكهربائيه اثناء الامتحانات في حميع اللجان (لجان النظام ولجان المراقبه – لجان تقدير الدرجات).وقف جميع اعمال الصيانات اثناء فتره الامتحانات.الاستعداد الكامل لجميع وحدات الديزل المتنقله لتكون مصدر تغذيه بديله في الطوارئ.تم اعطاء تكليفات لجميع رؤساء شركات التوزيع التابعه لوزاره الكهرباء لرفع حاله الطوارئ لديهم والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنيه .عمل غرف عمليات لتلقي الشكاوي علي مستوي الجمهوريه والتدخل السريع لحلها.