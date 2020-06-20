إجراءات الوقاية في لجان الثانوية العامة: "قياس الحرارة وتوزيع كمامات"

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع الكمامات على الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة، بدءا من غد الأحد، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي، مشيرًا إلى استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليونا و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

وتابع: "ستجرى عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وفي حالة التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يجري طلب سيارة الإسعاف، ونقله إلى المستشفى المختص، وإعداد تقرير بذلك، ويثبت في محضر باللجنة".

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينطلق غدا الأحد، حيث يؤدي 653 ألفا و389 طالبا وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، موزعين على 56 ألفا و591 لجنة فرعية.