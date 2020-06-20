"أمن الغربية" يبحث فك لغز العثور على جثة سيدة "موثقة اليدين" في المحلة

تكثف الأجهزه الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر موثقة اليدين والقدمين داخل شقه سكنية بمنزلها بمنطقة السبع بنات بالمحلة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مامور قسم ثان المحلة، يفيد العثور على جثة سيدة تدعى "س . ح"، تبلغ من العمر 49 سنة، بشقتها السكنية بالطابق الثالث مقيدة اليدين والقدمين.

كما باشرت القيادات الأمنية برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية وفريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع الحادث. ومن خلال سؤال جيران المجني عليها، تبين أن السيدة تعيش بمفردها منذ فترة.

كما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها. وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة.