بدء التشغيل التجريبي لكوبري المنصورة القديم في المنيا

أعلنت محافظة المنيا، اليوم، بدء التشغيل التجريبي لكوبري المنصورة القديم، تمهيداً للافتتاح الرسمي أمام حركة السيارات لخدمة أهالي الإقليم.

وجرى تحديد حركتي السير بكوبري المنصورة القديم والجديد، وأصبح خط السير لكوبري المنصورة القديم في الاتجاه للقادم من داخل المدينة إلى الطريق الزراعي، وكوبري المنصورة الجديد للقادم من اتجاه الطريق الزراعي إلى داخل المدينة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعلن توفير الدعم المالي بإجمالي 3 ملايين جنيه لإجراء عملية الإحلال والتجديد لكوبري المنصورة القديم، حيث جرى وضعه في خطة العام المالي 2019 – 2020، ضمن أعمال التنمية المستدامة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.