بالأسماء.. تعرف على جميع الفائزين بجوائز الدولة للعام الحالي

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية وجائزة التفوق وجائزة النيل للمصرين والعرب.

وجاءت أسماء الفائزين فى جوائز الدولة التشجيعية كالأتي:

أولا الفنون:

فن الرسم: هند حسن سيد مصطفى، الخزف: محمد أحمد حسن سعودي، العزف على آلة القانون: شادي أحمد محمود الجندي، التمثيل المسرحي: سلوى أحمد محمد فرج، تصميم أزياء مسرحية: مروة محمد صالح عودة، المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة: شريف خالد عبدالخالق عبدالحميد، وشريف رمزي رزق أبو السعد، و ناهد مسعد محمد زميتر، ومصطفى مجدي مصطفى البشبيشي، الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية: عادل عبد المنعم محمد داود، تصوير الفيلم الروائي الطويل: مصطفى أشرف أحمد فهمي.

ثانيًا الآداب: نقد النص الشعري: رضا عطية إسكندر فرج، دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية: حجبت، ديوان شعر فصيح: حاتم محمد عبد الحليم عبدالرحمن، مسرحية شعرية: حجبت، الرواية: أحمد عطالله محمد إسماعيل، تطبيقات إلكترونية للأطفال: حجبت، ترجمة كتاب في النقد الروائي: حجبت، رواية للناشئين (15:9) سنة مكونة من (15:5) ألف كلمة: هيثم عبد ربه السيد عبدالرحمن.

أما جائزة العلوم الاجتماعية:علم الاجتماع: حجبت ، التاريخ: حجبت، الجغرافيا: منال سمير شلبي متولي الشوبكي، الفلسفة وعلم النفس: محمد ممدوح علي عبدالمجيد، الشباب: فتحي محمد فتحي محمد محمد شمس الدين، الكتاب والنشر: نرمين عبدالقادر إمبابي السيد، ثقافة البيئة: حجبت، علوم الإدارة: أيمن السيد الباجوري.

رابعًا: العلوم الاقتصادية والقانونية

اقتصاديات البيئة: حجبت، الاقتصاد المصري بين الاستقلال والتبعية: حجبت، الفكر والنظرية السياسية: حجبت، دراسات شرق أوسطية: حجبت، فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر": حجبت، قوانين التجارة والقانون الدولي الخاص "التحكيم في المنازعات التجارية الدولية وأثره على مصر": هيثم السيد أحمد عيسى محمد مناع، مبدأ المواطنة في التاريخ المصري: حجبت، الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز: يوسف محمد ورداني محمد.

وبعد التصويت الإلكتروني لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أسماء المبدعين الفائزين بجائزة الدولة التقديرية وجائزة التفوق وجائزة النيل، وجاءت النتائج كالتالي:

- فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون الدكتورة هدى وصفي، الدكتور فاروق الجبالي.

- وفي مجال الآداب فاز كل من يعقوب الشاروني والدكتور عبدالله التطاوي والكاتب محمد جبريل.

- وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من السفير الدكتور السيد أمين شلبي والدكتور سامي السيد عبدالعزيز والدكتور أحمد السيد أحمد عبدالخالق وحجبت الجائزة الرابعة.

وجاءت أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق كالتالي:

في الفنون، اسم المخرج الراحل محسن حلمي وأحمد رجب منصور صقر.

وفي الآداب أحمد محمد أحمد بلبولة والدكتور فوزي خضر، وفي العلوم الاجتماعية الدكتور أنور مغيث وإبراهيم الدسوقي عبدالله علي المسلمي وحجبت الجائزة الثالثة.

وفاز بجائزة النيل في مجال الفنون اسم الكاتب الراحل لينين الرملي، وفي مجال الآداب الدكتور أحمد علي مرسي، وفي مجال العلوم الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق.

كما فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان محمد عمر خليل (السودان).