مصر تكرم مبدعيها.. وزير الثقافة تعلن جوائز الدولة

اعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجلس الاعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية - النيل - التفوق – التشجيعية فى مجالات الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ، الاقتصادية والقانونية وذلك بعد الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة واعضاء المجلس لاجراء التصويت الاليكترونى على الجوائز بمسرح الاوبرا الكبير وبعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى بداية الاجتماع توجهت وزيرة الثقافة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على الموافقة بانعقاد الاجتماع فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر البلاد وذلك تقديرا لابناء الوطن من المبدعين وتوجهت التحية لكل أعضاء المجلس الاعلى للثقافة من رموز الفنون والأداب والعلوم ، واكدت ان جوائز الدولة تعد احد صور تكريم النابغين الذين وضعوا بصمات مؤثرة فى مختلف مجالات الحياة.

وجاءت النتائج كالتالى : فاز بجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون الدكتورة هدى وصفى ، الدكتور فاروق الجبالى .

وفى مجال الاداب فاز كل من يعقوب الشارونى والدكتور عبد الله التطاوى والكاتب محمد جبريل.

وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من السفير الدكتور السيد امين شلبى والدكتور سامى السيد عبد العزيز والدكتور احمد السيد احمد عبد الخالق وحجبت الجائزة الرابعة . وفاز بجائزة النيل فى مجال الفنون اسم الكاتب الراحل لينين الرملى .

وفى مجال الاداب الدكتور احمد على مرسىوفى مجال العلوم الاجتماعية فاز الدكتور جودة عبد الخالق . كما فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان محمد عمر خليل ( السودان ) .

ونال جائزة التفوق فى الفنون اسم المخرج الراحل محسن حلمى واحمد رجب منصور صقر ، وفى الاداب احمد محمد احمد بلبولة والدكتور فوزى خضر ، وفى العلوم الاجتماعية الدكتور انور مغيث وابراهيم الدسوقى عبد الله على المسلمى وحجبت الجائزة الثالثة .

اما جوائز الدولة التشجيعية فجاءت كالتالى :

1- فرع فن الرسمالفنانة/ هند الفلافلىالعمل الفائز: لوحة ( حب ) مقاس 145×125 رسم بأقلام رصاص على أكريليك على توال.

2- فرع فن الخزفالفنان/ محمد سعودىالعمل الفائز: بيت مصرى خزف مع حديد مداواة شرخ البيت المصرى بالزرع الأخضر.

3- فرع العزف على آلة القانونالدكتور/ شادى الجندىالعمل الفائز: كونشيرتو القانون تأليف رفعت جرانة.

4- فرع تمثيل مسرحىالفنانة/ سلوى أحمد فرجالعمل الفائز: دور الخالة فى العرض المسرحى " شق القمر".

5- فرع تصميم أزياء مسرحيةالدكتورة/ مروة عودةالعمل الفائز: الإلياذة.

6- فرع المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئةالجائزة مقسمة بالتساوى بين كل من:

1- المهندس/ مصطفى البشبيشى

2- المهندسة/ ناهد مسعد محمد3- المهندس/ شريف رمزى4- المهندس/ شريف جودةالعمل الفائز: مركز ومتحف تعليم المياه بواحة " الحيز ".

7- فرع الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبيةالأستاذ/ عادل عبد المنعم داودالعمل الفائز: الأطعمة الشعبية المصرية فى الاحتفالات والمناسبات.

8- فرع تصوير الفيلم الروائى الطويلالفنان/ مصطفى أشرف فهمىالعمل الفائز: تصوير فيلم جحيم فى الهند.الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية فى الآداب:

1- فرع نقد النص الشعرىالدكتور/ رضا عطية إسكندر فرجالعمل الفائز: تجربة المكان فى نص سركون بولص.2- فرع دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربيةحُجبت الجائزة3- فرع ديوان شعر فصيحالأستاذ/ حاتم الأطيرالعمل الفائز: مسجد على القمر.

4- فرع مسرحية شعريةحُجبت الجائزة5- فرع روايةالأستاذ/ أحمد عطا اللهالعمل الفائز: رواية غَرّب مَال / ما لم يحكه جرمون فى السيرة الهلالية.

6- فرع تطبيقات إلكترونية للأطفالحُجبت الجائزة7- فرع ترجمة كتاب فى النقد الروائىحُجبت الجائزة8- فرع رواية للناشئين من (9- 15) سنة مكونة من (5: 15) ألف كلمةالأستاذ/ هيثم عبد ربه عبد الرحمن.العمل الفائز: كنز العمة مسرورة.الفائزين بجائزة الدولة في العلوم الاجتماعية:

1- فرع علم الاجتماعحُجبت الجائزة

2- فرع التاريخ.حُجبت الجائزة3- فرع الجغرافيا.الدكتورة/ منال شلبىالعمل الفائز: "تطبيق تقنيات الجيوانفورماتكس لتقييم أخطار السيول على طريق شرم الشيخ دهب جنوب شرق سيناء - دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية".

4- فرع الفلسفة وعلم النفس.الدكتور/ محمد ممدوحالعمل الفائز: سقراط اغتيال العقل.5- فرع الشباب.الدكتور/ فتحى شمس الدينالعمل الفائز: الحركات الاجتماعية من الواقع للبيئة الرقمية.

6- فرع الكتاب والنشرالدكتورة/ نرمين عبد القادر إمبابىالعمل الفائز: بحث بعنوان "الاستخدام الآمن للأطفال على شبكة الإنترنت: دراسة حالة اللجنة الوطنية المصرية".7- فرع ثقافة البيئةحُجبت الجائزة

8- فرع علوم الإدارةالدكتور/ أيمن الباجورىالعمل الفائز: تطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر (رؤية نظرية).الفائزين بجائزة الدولة فى العلوم الاقتصادية والقانونية:\

1- فرع اقتصاديات البيئةحُجبت الجائزة2- فرع الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعيةحُجبت الجائزة3- فرع الفكر والنظرية السياسيةحُجبت الجائزة4- فرع دراسات شرق أوسطيةحُجبت الجائزة

5- فرع فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات فى تاريخ مصر"حُجبت الجائزة

6- فرع قوانين التجارة والقانون الدولى الخاص "التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية وأثره على مصر"الدكتور/ هيثم السيد أحمد مناع.العمل الفائز: الالتزام بالتفسير قبل التعاقد من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعى.

7- فرع مبدأ المواطنة فى التاريخ المصرىحُجبت الجائزة

8- فرع الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييزالأستاذ/ يوسف وردانى