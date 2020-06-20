"سعفان" يتابع مستحقات العامل القتيل علي يدي سعودي

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، حادث مقتل الشاب المصري أحمد سعيد محمد الطاهرة من مواليد 1994 محافظة الشرقية مركز أبو حماد، ويعمل مندوب مبيعات، للوقوف علي ملابسات الحادث ، فضلا عن متابعة حقوقه العمالية طرف كفيله ومعرفة موعد دفن الجثمان طبقا لما تسفر عنه التحقيقات بالتنسيق التام مع القسم القنصلى.

وتلقي الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، وليد عبد الرزاق، أشار فيه إلي أنه يتواصل مع القسم القنصلى لمعرفة تفاصيل الحادث ، فضلا عن اسم الشركة التي يعمل بها لمتابعة مستحقات النظامية .

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وكان وزير القوى العاملة ، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بجدة ، بمجرد علمه بالحادث بمتابعة إجراءات دفن جثمان المواطن المصري بالتنسيق مع القنصلية ، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية .

يذكر أن الجالية المصرية بالسعودية كانت قد أعلنت عن مقتل الشاب المصري المدعو أحمد سعيد الطاهر 27 سنة بجدة، وذلك إثر إطلاق نار عليه من أحد السعوديين عليه بسبب شجار نشب بينهما.