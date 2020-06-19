"القوى العاملة": حصول 62 عاملا مصريا بجدة على 8.8 مليون جنيه

قدم السفير هشام فتحي القنصل العام بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، الشكر والتقدير للمستشار العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية، على جهده في إنهاء وتصفية مستحقات المصريين العاملين في شركة "العنقري" بالمملكة، فضلا عن المتابعة المتصلة مع جميع الجهات المعنية حتي تسلمهم كل حقوقهم.

ودعا السفير، للمستشار العمالي بدوام التوفيق، مثمنا ما قدمه من جهد حتي عودة الحقوق لأصحابها خاصة في ظل التوقيت الصعب الذي يحيط بنا جميعا من جائحة كورونا ، داعين المولى عز وجل أن يوفقه في عمله و يحفظ الجميع بحفظه ورعايته ويعيننا جميعا لرعاية وحفظ حقوق إخواننا أبناء وطننا العزيز.

كان المستشار العمالي وليد عبد الرازق نجح في حل مشكلة 62 عاملا مصريا وصرفوا مستحقاتهم لدي شركة العنقري والبالغة مليونين و88 ألفا و794 ريالا سعوديا نقدًا من مصرف الإنماء السعودي؛ لتعذر إصدار شيكات مصرفية لانتهاء إقامتهم ، أي ما يعادل 8 ملايين و814 ألفا و710 جنيهات مصرية تقريبا، بعد تصفية الشركة التي يعملون بها، وحصول 55 عاملا منهم على تأشيرة خروج نهائي.