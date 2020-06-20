القوى العاملة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة غدا ولمدة 5 أيام

قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إنه وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف منحة قدرها 500 جنيه على 3 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، تم بدء الصرف بالفعل في أبريل الماضي، لافتا إلى أنه تم إعطاء المستحقين كارت atm يمكنه من خلاله صرف الدفعة الجديدة بدءا من غد الأحد وحتى 25 يونيو ولمدة 5 أيام.

وأضاف "سعد الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، على شاشة قناة mbc مصر 2، أنه تم تقسيم الدفعة الجديدة المقرر بدء صرفها من الغد، على مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري لتقليل التزاحم، موضحا أنه تم تخصيص 14 ألف ماكينة على مستوى مصر لتقليل الازدحام.

ولفت "سعد الدين" إلى أن وزير القوى العاملة، دائم المتابعة لمكاتب البريد، والمساهمة في إزالة أي معوقات أمام المواطنين، مشيرا إلى أن المنحة الجديدة تضم 177 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة في المنشآت السياحية، لافتا إلى أن التجربة المصرية في صرف المنحة الأولى التي تم إعلانها في شهر أبريل، أثبتت نجاحًا كبيرًا، في الانتهاء من صرف المنح في مواعيدها.