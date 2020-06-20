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محمود مسلم

مريم الخشت: لم أتوقع النجاح الكبير لدوري في "ليه لأ"

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أبانوب رجائي
03:11 م | السبت 20 يونيو 2020
مريم الخشت

مريم الخشت

أعربت مريم الخشت عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل حول دورها في مسلسل "ليه لأ" مع أمينة خليل، وقالت إن أكثر ردود الفعل التي أسعدتها هي ردود فعل الرجال على موقف محمد شاهين في العمل وتحيزهم لها.

وقالت مريم لـ"الوطن"، إن المخرجة مريم أبو عوف أكثر من ساعدها في الدور وخاصة أنها كانت متخوفة من عدد من المشاهد وهي ساعدتها وكانت تترك المونتور وتجلس على الأرض أثناء المشاهد لكي تطمئنها.

جدير بالذكر أن "ليه لأ" من بطولة كل من أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.