مسلسل ليه لأ الحلقة الـ8.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدراما المصرية عرض الحلقة الـ8 من مسلسل ليه لأ للفنانة أمينة خليل والمُستمر عرضه عبر منصة شاهد VIP.

إذ عُرضت حتى الآن 7 حلقات فقط من المسلسل، حيث أعلنت "شاهد" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنّ المسلسل يُعرض بواقع 3 حلقات فقط في الأسبوع، على أن تُعرض الحلقة الثامنة اليوم الجمعة الساعة 1 بعد منتصف الليل.

مسلسل ليه لأ الحلقة الـ8

ويعرض المسلسل عبر منصة "شاهد VIP" بشكل حصري أيام الخميس والجمعة والسبت فقط من كل أسبوع في الساعة الواحدة صباحًا، ومن المقرر عرض الحلقة الثامنة مساء اليوم، إذ ينتمي "ليه لأ" لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

"ليه لأ" من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هاني عادل، وعمر السعيد، وشيرين رضا، وهالة صدقي، ومحسن محيي الدين، وعبدالرحمن أبو زهرة، وأمينة خليل، وعدد من الفنانين.

وانطلقت أولى حلقات مسلسل "ليه لأ"، للفنانة أمينة خليل، يوم 6 يونيو الحالي عبر منصة شاهد VIP الإلكترونية.

وكان من المقرر أن يعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني الماضي، لكن تأجل ذلك لعدم اكتمال تصويره بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتدور أحداث المسلسل حول أمينة خليل التي تقرر الاستقلال عن عائلتها، وبسبب اعتراضهم التام تقرر الهرب والاشتراك في مسابقة غريبة، يوفر الفوز بها منحة دراسية ومكافأة مالية مغرية.