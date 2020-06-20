شباب اتحاد العمال: مياه النيل خط أحمر ومصر لن تنجر لاستفزازات أثيوبيا

أكدت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، برئاسة محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، وأحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربي، أن مصر تدير ملف سد النهضة باحترافية شديدة في ظل محاولات أثيوبيا استفزاز مصر بشتى الطرق، وبتصريحات تكشف نوايا القيادة الأثيوبية في إدارة المفاوضات.

وأضافت السكرتارية، في بيان، أن إحالة مصر لملف سد النهضة لمجلس الأمن هو بمثابة اتباع كل الطرق السلمية والشرعية والدبلوماسية وهو نجاح في تدويل الأزمة بعد فشل مفاوضات استمرت لأكثر من 3 سنوات حاولت فيها أثيوبيا كسب الوقت لوضع مصر والسودان أمام سياسة الأمر الواقع، وهو الأمر المرفوض شكلاً وموضوعا.

وأوضحت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، أن المياه خط أحمر للمصريين والقيادة السياسية، وأن مصر لن تترك أحدا يتحكم في مصير شعبها، مؤكدة ثقتها في قدرة القيادة السياسية في إدارة الملف بالشكل الذي تراه مناسباً وبما يحقق طموحات المصريين.

وأشارت السكرتارية، إلى أن مصر دائماً وأبداً لم تكن معتدية على مر التاريخ، ولكننا شعب حباه الله بخير أجناد الأرض، نملك الدفاع عن مصالحنا ضد أي معتد، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه قضية تمس شأن العديد من الدول وليس مصر فقط بما يهدد الأمن والسلم داخل أفريقيا.